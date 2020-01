Zielinski il migliore del Napoli per i giornali (Di martedì 7 gennaio 2020) Piena sufficienza oggi sui quotidiani, per Zielinski. Tranne un 5,5 risicato assegnato dalla Gazzetta dello Sport, i voti per il centrocampista oscillano tra il 6 e il 6,5. La rosea, appunto, dà il giudizio più basso, accusandolo di non essere “più perentorio”. “Sua l’apertura per Callejon da cui nasce il gol, si muove parecchio. Nel finale arriva due volte bene al tiro ma non è più perentorio”. Il Corriere della Sera, che gli dà 6, lo definisce “il più intraprendente della pattuglia di mezzo”. Il Corriere dello Sport, la Repubblica e il Mattino gli assegnano 6,5. Per il Corriere dello Sport “Lavora bene e tanto sul centrosinistra, nel settore dove il Napoli alza la quota di pericolosità. Non è un caso se il lancio per Callejon, in occasione del 2-1, è un pezzo della sua bravura. Anche nella ripresa è il napoletano più ... Leggi la notizia su ilnapolista

