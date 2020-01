Wall Street chiude in calo, pesa incertezza geopolitica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Finale in negativo per Wall Street. pesano le incertezze geopolitiche dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani da parte degli Usa. L'indice Dow Jones ha bruciato lo 0,42% a 28.583,44 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,28% a 3.237,16 punti. Il tecnologico Nasdaq ha ceduto lo 0,03% a quota 9.068,58. Leggi la notizia su ilfogliettone

