Valtorta, scoppia una bombola di gas e l’appartamento va a fuoco: anziano ustionato al volto (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha riportato ustioni al viso e al torace l'uomo di 80 anni rimasto ferito nell'incendio del suo appartamento a Valtorta in provincia di Bergamo. L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale in eliambulanza: secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe nato dall'esplosione di una bombola di gas. Leggi la notizia su milano.fanpage

Valtorta scoppia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valtorta scoppia