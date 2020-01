Università, matricole in calo a economia e legge (Di martedì 7 gennaio 2020) A fine dicembre le matricole dei poli statali erano circa 264mila, in lieve discesa rispetto alle 266mila del 2018/19. Tengono le lauree scientifiche, in calo economia e legge Leggi la notizia su ilsole24ore

