Tiziano Ferro e il marito Victor a Latina dai suoceri, ora si parla di allargare la famiglia (Di martedì 7 gennaio 2020) Il settimanale Chi ha immortalato il cantante insieme al marito californiano Victor, sorridenti per le strade di Latina. La coppia ha trascorso in Italia le festività insieme alla famiglia di Tiziano. Victor, 54 anni, è poi tornato a Los Angeles, dove si occupa di consulenza. A sei mesi dalle nozze, celebrate lo scorso luglio a Sabaudia, tra i loro progetti per il futuro c'è una casa in Italia. Leggi la notizia su gossip.fanpage

