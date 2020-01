Sassuolo: Caputo soffre la fisicità di Romero (Di martedì 7 gennaio 2020) In Sassuolo-Genoa, Caputo ha sofferto spalle alla porta. Romero ha fatto uscite molto aggressive sull’attaccante neroverde Caputo ha sofferto parecchio la fisicità dei difensori del Genoa. Soprattutto quella di Romero. Se il sudamericano non sempre è irreprensibile nelle posizioni ricoperte, anche contro il Sassuolo ha dimostrato di avere un’intensità fuori dal comune nei contrasti. Un esempio nella slide sopra, azione che porta a una ripartenza pericolosa. Passaggio di Romagna per Caputo, con Romero che segue l’attaccante e riesce a recuperare palla. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

