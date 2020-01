Rula Jebreal, la RAI cambia ancora: la giornalista sarà a Sanremo (Di martedì 7 gennaio 2020) Rula Jebreal sarà a Sanremo. I vertici della Rai hanno detto inizialmente di no alla presenza della giornalista palestinese, ora hanno cambiato idea. ROMA – Rula Jebreal sarà a Sanremo. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, la Rai ha deciso di approvare la proposta avanzata da Amadeus con la giornalista palestinese che calcherà il palco dell’Ariston. La decisione è stata presa dopo diversi cambi di idea tanto che Italia Viva attaccava: “Dieci donne ma non Rula Jebreal – sottolinea Davide Faraone – la televisione pubblica si piega al diktat Salvini. Credo sia vergognoso, porteremo il caso in vigilanza Rai“. E il M5s aggiungeva: “Siamo in un paradosso. Non si vuole trasformare in tribuna politica il Festival ma si opera una scelta di esclusione politica preventiva, detta anche censura“. Le polemiche nel mondo della politica ... Leggi la notizia su newsmondo

