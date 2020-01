Ragazza brutalmente uccisa per usarne il cuore in un rito per la ricchezza: arrestato il fidanzato (Di martedì 7 gennaio 2020) Owolabi Adeeko, 23 anni, ha ucciso la giovane Favor Daley-Oladele in modo che lui e sua madre potessero mangiarne cuore e seno per un rito “diabolico” per fare soldi – che non ha funzionato. Owolabi Adeeko, fidanzato della donna, ha ammesso di aver colpito la testa della 22enne con un pestello in una chiesa prima … L'articolo Ragazza brutalmente uccisa per usarne il cuore in un rito per la ricchezza: arrestato il fidanzato NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Ragazza brutalmente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ragazza brutalmente