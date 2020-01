Quanto guadagnano le influencer? Cifre da capogiro da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis (Di martedì 7 gennaio 2020) Il mestiere del nuovo millennio è l’influencer, ma Quanto guadagnano? I compensi da capogiro, da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni. influencer e stipendi da capogiro: tutte le Cifre Fino a qualche anno fa non esisteva nemmeno il termine influencer, eppure oggi non sarebbe pensabile un mondo in cui non ci sia più questa figura professionale. Sono sempre di più, infatti, i giovani e non che hanno deciso di investire in questo ramo dei social e del marketing. Ma Quanto guadagna in media un influencer? Si tratta quasi spesso di Cifre esorbitanti che di recente sono stare rese note da Lo Spio. Il settimanale diretto da Luca Arnau ha stilato una lista dei più pagati sui social. A primeggiare è Chiara Ferragni, che coi suoi 18 milioni di follower arriva a guadagnare anche 58mila euro per ogni post. Al secondo posto si trova GianLuca Vacchi, che coi suoi 13 milioni di follower arriva a ... Leggi la notizia su velvetgossip

