Le previsioni meteo di mercoledì 8 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 8 gennaio – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Al Centro ampi soleggiamenti sul versante peninsulare, temporali sulla Sardegna. Al Sud instabile sulla Sicilia, bel tempo sul resto del settore. Le previsioni meteo di mercoledì 8 gennaio – Cielo in prevalenza sereno sull’Italia peninsulare con ampi soleggiamenti per quasi tutta la giornata. Nuvole e rovesci invece sulle isole maggiori. Nord – Cielo sereno al Nord, possibili banchi di nebbia interesseranno le zone pianeggianti al mattino e dopo il tramonto Bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno solo la Val Padana al mattino e dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un sensibile aumento con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Bel tempo sulle regioni ... Leggi la notizia su newsmondo

