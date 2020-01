Lacrimogeni e cannoni d'acqua per sedare la protesta in Liberia contro il presidente George Weah (Di martedì 7 gennaio 2020) Gas Lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere circa 3.000 persone che manifestavano a Monrovia, in Liberia. Lo riporta Al Jazeera. I manifestanti si sono riuniti per protestare per la gestione della situazione economica del Paese da parte del presidente Liberiano George Weah. Il raduno segue l’altro di massa avvenuto lo scorso giugno - “Weah step down campaign” - con cui si è chiesto alla ex stella del calcio di lasciare l’incarico presidenziale.I manifestanti vogliono che Weah chiarisca che fine hanno fatto 25 milioni di dollari che il Governo ha ritirato dal conto della Federal Reserve del Paese nel 2018 nel tentativo di stabilizzare l’economia. Chiedono inoltre di dichiarare i suoi beni prima e dopo essere diventato presidente due anni fa. I manifestanti vogliono che il presidente licenzi il suo team economico, come ha affermato Henry Costa, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Palantir1984 : 2/ Danzano insieme nonostante la polizia usi lacrimogeni e cannoni ?? per disperderli. Per proteggersi imbracciano o… -