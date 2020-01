Il centrosinistra non c'è. Le piazze chiedono un cambiamento qui e ora (Di martedì 7 gennaio 2020) Non sappiamo se l’anno che inizia sarà o meno decisivo per segnare il corso di questi difficili anni ’20. Senza dubbio, saprà indicarne i possibili sviluppi diradando, nel bene e nel male, la coltre di nebbia da cui sono avvolti.Due note minacce incombono oggi sull’umanità: la crisi ambientale, frutto dell’odierno modello di sviluppo, e il rischio che i conflitti che hanno solcato il caotico mondo post ’89 degenerino in una guerra su più vasta scala.Proprio in questi giorni, l’Australia affronta un’immane catastrofe ecologica. Il danno per il già precario equilibrio globale è incalcolabile. Contemporaneamente, l’omicidio del generale Soleimani ordinato da Donald Trump accende la scintilla che potrebbe incendiare un Medioriente già abbondantemente martoriato dall’ondivaga (e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

