I 167mila euro che Salvini spende su Facebook (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Fatto oggi riporta i dati di DataMediaHub sugli investimenti in Facebook Ads e “scopre” che Salvini spende più di tutti per fare promozione dei suoi contenuti sul social network blu: Da quando vengono monitorate le spese per annunci a pagamento, il partito di Renzi ha speso oltre 110 mila euro, di cui circa 2700 negli ultimi sette giorni, come rivela Data Media Hub. Mentre i follower lo abbandonano, i like restano bassi e i sondaggi elettorali di più. Il confronto con Salvini che pure arretra nei sondaggi, è impietoso: il leghista ha investito per messaggi promozionali sulla sua pagina, 167 mila euro ottenendo una valanga di “Mi piace ”che fanno impallidire le prestazioni (via web)pure di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, data per agonizzante nelle previsioni elettorali, non molla: fin qui ha scucito anche 94 mila euro per sponsorizzazioni social ... Leggi la notizia su nextquotidiano

