Gli auguri di peso dei lottatori di sumo per il 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) auguri davvero di peso. I campioni di sumo Hakuho e Kakuryu eseguono il rituale di Capodanno al Santuario Meiji di Tokyo. Entrambi provenienti dalla Mongolia, i due lottatori sono attualmente gli unici grandi campioni dello sport nazionale giapponese. I due campioni hanno entrambi 34 anni e vengono costantemente sfidati dai lottatori più giovani, che hanno una gran fame di successo. Hakuho, in particolare è il detentore del record di tutti i tempi con 43 titoli del Grand sumo e potrebbe entrare nel suo ultimo anno sul ring nel 2020. Per questo tutti vogliono sfidarli: ma ci vuole un bel coraggio. Leggi la notizia su ilfogliettone

