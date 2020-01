Disabile annega in piscina a Milano: aperta un'inchiesta per omicidio colposo (Di martedì 7 gennaio 2020) Era il suo appuntamento fisso del martedì. Dalle 14.30 alle 15.30, assieme a un’altra decina di ospiti della comunità per disabili, frequentava un corso di nuoto nella piscina comunale di Milano, in via Lamennais, nel quartiere di Quarto Cagnino. La lezione era a metà quando il 32enne Davide Duma, orfano e affidato a un amministratore di sostegno del Comune, si è allontanato dal gruppo finendo in un punto dove l’acqua era più profonda. Sono bastati pochi secondi, ha iniziato a bere ed è sparito sott’acqua.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un’istruttrice della comunità è intervenuta praticamente subito ma Duma aveva già i polmoni pieni e quando è stato portato all’asciutto era in arresto cardiaco. I paramedici sono riusciti a rianimarlo sul posto anche grazie all’uso di un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

