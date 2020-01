Conflitto libico, l’Europa si sveglia e avverte la Turchia: “Stop alle interferenze esterne” (Di martedì 7 gennaio 2020) Cessate il fuoco immediato, stop all'escalation militare e fine delle interferenze esterne in Libia, in particolare da parte della Turchia. L'Unione europea prende posizione sul Conflitto libico e invia un messaggio ad Ankara: "Abbiamo chiesto un cessate il fuoco, uno stop all'escalation e alle interferenze esterne, la decisione turca di intervenire con truppe in Libia aumenta le nostre preoccupazioni", dice l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, al termine del mini-vertice dei ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna sulla Libia. "E' chiaro per chi vuole capire, che quando parlo di aumento di interferenze esterne mi riferisco alle interferenze della Turchia", ripete Borrell, dopo aver firmato assieme ai capi delle diplomazie di Roma, Londra, Parigi e Berlino un comunicato congiunto in cui si dice che "le interferenze esterne nella crisi in Libia rischiano di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

maledizioni : RT @vsnute: @OGiannino Una delle poche certezze sul conflitto libico è che gli interessi di #Italia e di #Francia sono opposti. L'#UE a che… - Profilo3Marco : RT @MSF_ITALIA: 'Scappavano dal conflitto libico. Ora il bambino chiede continuamente della madre. Il padre è disperato perché ha perso sua… -