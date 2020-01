Calciomercato Napoli, l’annuncio: “E’ fatta, firma al 100%” (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, arriva il primo acquisto. “Firmerà al 100% con gli azzurri“, arriva un importante annuncio per Gennaro Gattuso e l’intera squadra. Napoli, arriva il primo rinforzo per Gennaro Gattuso. Il club corre così ai ripari dopo la sconfitta contro l’Inter e una stagione che rischia di essere tremendamente fallimentare. Calciomercato Napoli, firmerà con gli … L'articolo Calciomercato Napoli, l’annuncio: “E’ fatta, firma al 100%” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultime sulla trattativa per #Amrabat ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, in corso l'incontro con gli agenti di #Amrabat - DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina -