Piersanti Mattarella, 40 anni fa il delitto per mano di Cosa nostra: la commemorazione a Palermo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Era il 6 gennaio del 1980 quando a Palermo veniva ucciso da Cosa nostra l’allora presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale presidente della Repubblica. Oggi, a distanza di quarant’anni, si è tenuta una cerimonia commemorativa proprio davanti al luogo dell’eccidio. Il presidente della Regione @Musumeci Staff ha partecipato alle cerimonie in memoria di Piersanti Mattarella#Sicilia #Palermo #PiersantiMattarella pic.twitter.com/KuBRkQvkA6— Regione Siciliana (@Regione Sicilia) January 6, 2020 Cinque corone di fiori, tra cui per la prima volta quella del governo, sono state posizionate ai lati della targa, in via Libertà a Palermo. Presenti i familiari, tra cui figli e nipoti di Mattarella. Per il governo era presente il ministro del Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano; per la Regione Siciliana il governatore Nello Musumeci e il ... Leggi la notizia su open.online

