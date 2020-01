Perché la guerra Usa-Iran è (anche) una minaccia per la Cina (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Cina trattiene il fiato in attesa di capire come reagirà l’Iran all’uccisione del generale Qassem Soleimani. Per bocca del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, Pechino ha subito invitato tutte le parti in causa a mantenere la calma. “Soprattutto gli Stati Uniti”, chiamati a “esercitare moderazione per evitare crescenti tensioni”. Ma il problema più grande, purtroppo per il Dragone, non è rappresentato da Donald Trump – che pure non si è risparmiato ventilando l’idea di radere al suolo “52 siti Iraniani” – quanto dai vertici di Teheran che, con gli occhi iniettati di sangue, hanno giurato su Dio di vendicare la morte del “martire” Soleimani. La sensazione è che l’appello cinese possa cadere nel vuoto. Di fronte a uno smacco così grave, infatti, i pasdaran non saranno soddisfatti finché non avranno ottenuto la loro rappresaglia ... Leggi la notizia su it.insideover

fabiochiusi : Dorsey e Twitter non hanno niente da dire sul presidente che twitta dichiarazioni di guerra e minacce come niente f… - Rvaticanaitalia : #PapaFrancesco all’Angelus: “La guerra porta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere accesa la… - PontAcadLife : La guerra porta solo morte e distruzione. Chiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo e dell’aut… -