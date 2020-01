Pallamano, Europei 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sta per aprire un nuovo ed importante capitolo nel mondo della Pallamano, con gli Europei 2020 che apriranno il nuovo anno, e lo faranno con una nuova e suggestiva formula, che porterà ben ventiquattro selezioni in Austria, Norvegia e Svezia, i tre paesi che ospiteranno la manifestazione. Il torneo inizierà venerdì 9 gennaio 2020, con la fase a gironi che durerà fino a martedì 14 gennaio. Le prime due dei sei raggruppamenti accederanno al Main Round, costituito da altri due gironi, e da disputarsi dal 16 al 22 gennaio, quando conosceremo le ammesse alle finali incrociate, il programma il 24 gennaio. Il gran finale sarà invece quello delle 26 gennaio, alle ore 16.30. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo copertura televisiva in Italia, ma non è escluso che le fasi finali possano essere trasmesse, quantomeno in streaming. Il calendario completo: GRUPPO A (Graz) 9 gennaio 2020, ore 18:15 ... Leggi la notizia su oasport

