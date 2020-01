Nzonzi verso l’Inghilterra: due squadre per l’ex Roma (Di lunedì 6 gennaio 2020) Steven Nzonzi, ex centrocampista della Roma, potrebbe accasarsi in Inghilterra: l’avventura al Galatasaray è al capolinea Steven Nzonzi potrebbe sbarcare in Inghilterra. L’ex centrocampista della Roma potrebbe già aver terminato la sua avventura in Turchia con il Galatasaray, cominciata solo questa estate. Il francese è nel mirino di due club inglesi, come riportato da Telefoot. Su Nzonzi, infatti, si stanno muovendo sia l’Everton di Carlo Ancelotti che il West Ham, con gli Hammers che sembrano al momento avvantaggiati per l’ex Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

