LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: De Villiers trionfa davanti a Terranova, Alonso fermo con problemi tecnici! Branch vince tra le moto (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA tappa – MOTO LA CLASSIFICA DELLA Dakar 2020 DOPO LA SECONDA tappa – MOTO 12.15 Tra le auto alla fine è il sudafricano della Toyota Giniel De Villiers a vincere la seconda tappa con un margine di 3’57” sull’argentino Terranova (Mini) e 5’42” sull’emiratino Al Qassimi (Peugueot). Quarta piazza al traguardo per il francese Serradoli, quinto il campione in carica Al-Attiyah a 11’46” dalla vetta, mentre Carlos Sainz è sesto a 13’05”. Ancora nessuna novità su Fernando Alonso, ma di fatto le sue chance di alta classifica si sono già azzerate. 11.50: Si fa sempre più difficile la situazione di Fernando Alonso, fermo praticamente da due ore dopo aver danneggiato la sospensione della ruota anteriore destra. Secondo Marca, l’iberico avrebbe colpito ... Leggi la notizia su oasport

