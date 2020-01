La pupa e il secchione e viceversa | Paolo Ruffini | “Rimasto colpito…”

Al via su Italia1 il reality La pupa e il secchione e viceversa : Al via il reality La pupa e il secchione e viceversa in onda a partire da martedì 7 gennaio su Italia Uno Su Italia alle 21:25 la prima del reality La pupa e il secchione e viceversa condotto da Paolo Ruffini e con la partecipazione di Francesca Cipriani. Un format rimodulato Ritorna il programma che […] L'articolo Al via su Italia1 il reality La pupa e il secchione e viceversa proviene da www.meteoweek.com.

La pupa e il secchione - rivoluzione a Mediaset : cosa cambia nel programma di Paolo Ruffini : cosa succederebbe se persone provenienti da mondi agli antipodi fossero costrette a convivere sotto lo stesso tetto? Occhialuti nerd dal discutibile sex-appeal e ragazze spigliate dal fisico mozzafiato, tutte smalto e selfie, ma anche…viceversa? Un esperimento sociale esplosivo il cui scopo sarà que

La pupa e il secchione 2020 : tutti i concorrenti : La pupa e il secchione: torna domani sera su Italia 1, condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani, il reality che mette a confronto due universi agli antipodi, quello degli intelligenti e quello dei belli.Nelle sei puntate previste si sfideranno otto coppie, sei formate da pupe e secchioni e, per la prima volta nella storia del programma, due composte da secchione e pupi. ...

La pupa e il Secchione e Viceversa - Paolo Ruffini a Blogo : "Un esperimento sociale punk pop" : Due universi agli antipodi, lo spirito pupo e lo spirito Secchione, si mettono a confronto, superando i confini di genere e scardinando ogni pregiudizio. Dopo dieci anni di assenza, torna su Italia 1 "La Pupa e il Secchione" con una nuova veste e un "Viceversa" che segnala una delle novità dell'edizione, in onda in prima serata da martedì 7 gennaio 2020. Quali le altre novità? Paolo Ruffini, conduttore e autore della trasmissione, ci ha ...

Paolo Ruffini : «Il mio La pupa e il Secchione - pieno di tenerezza» : Paolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo RuffiniPaolo Ruffini«Non riesco mai a essere abbastanza chic. Mentre molti miei colleghi frequentano i salotti, io non me la sono mai tirata. Ma non credo che sia un difetto». Non c’è traccia di malinconia nella voce di Paolo Ruffini: anche quando parla della «scarsa credibilità» di cui pensa di godere – «Anche voi di Vanity Fair non mi ...

Mariano Catanzaro a “La pupa e il Secchione e viceversa” : è stato tronista a “Uomini e Donne” : Ci sarà Mariano Catanzaro nel cast de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. Noto ex protagonista di “Uomini e Donne”- corteggiò Valentina Dallari per poi sedere sul trono qualche anno dopo – Mariano parteciperà alla prima edizione del format adesso esteso anche ai “Pupi”. Il reogramma condotto da Paolo Ruffini debutterà su Italia1 martedì 7 gennaio.Continua a leggere

La pupa e il secchione e viceversa - Paolo Ruffini : "L’incultura non ha genere. Non prenderò in giro nessuno" : La pupa e il secchione e viceversa ai nastri di partenza dieci anni dopo la sua ultima edizione. Cambiano i tempi, cambia la forma, cambia la conduzione: Durante l'edizione del 2010 il reality show andava in onda nel periodo in cui i social vedevano il loro momento di gloria seppur in sordina, il 2020 vedrà la nuova versione ai tempi dei selfie alla velocità della luce, al narcisismo da Instagram.Dieci anni fa la gara era chiusa ...

La pupa e il secchione 2020 : tra i concorrenti un ex tronista : La pupa e il secchione e viceversa: dopo aver annunciato a Verissimo i secchioni, sono stati rivelati sul Corriere le secchione e i pupi. Tra loro c’è una vecchia conoscenza dei telespettatori di Uomini e donne. Andiamo con ordine. Il 22 dicembre, nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stata mandata in onda una clip con i sei secchioni. Ricordiamoli. Ci saranno: il ricercatore medico Raffaello Mazzoni, il ...

Paolo Ruffini : “La pupa e il Secchione? Prenderemo il trash in contropiede” : Paolo Ruffini presenta La Pupa e il Secchione (e viceversa): cosa aspettarsi dal rinnovato format su Italia 1 Se n’è parlato a lungo de La Pupa e il Secchione. Presto partirà su Italia 1, aggiungerà un ‘(e viceversa)’ nel titolo e verrà rinnovato pure nella conduzione. Alle pagine del settimanale Chi, Paolo Ruffini svela qualche dettaglio inedito sullo show prossimamente in onda. In riferimento agli anni passati tra i banchi, si descrive come un ...

La pupa e il Secchione : Paolo Ruffini lancia una frecciatina all’ex Diana? : La Pupa e il Secchione 2020: Paolo Ruffini replica all’offesa di Diana Del Bufalo? Con un lungo post su Instagram, Diana Del Bufalo ha confermato la fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione di Colorado nel 2015. Da lì è nata la loro relazione fatta di alti e bassi. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore de La Pupa e il Secchione 2020 ha lanciato una frecciatina all’ormai ex ...

La pupa e il secchione 2020 - Paolo Ruffini ammette : “C’è un limite…” : La pupa e il secchione e viceversa, Paolo Ruffini: “C’è un confine che non va mai superato” Nel nuovo anno tornerà sui palinsesti Mediaset, La pupa e il secchione, format andato in onda per due stagioni nel 2006 e nel 2010 condotto da Enrico Papi affiancato rispettivamente nella prima da Federica Panicucci e nella seconda da Paola Barale. Le novità sono tantissime a cominciare dal titolo: La pupa e il secchione e viceversa, ...

La pupa e il secchione 2020 - Paolo Ruffini : “Sono stato antipatico…” : Paolo Ruffini sulla fine della storia con Diana Del Bufalo: “Non voglio parlarne, scriva che sono stato antipatico!” La pupa e il secchione e viceversa tornerà il 7 gennaio 2020 con una nuova, imperdibile edizione su Italia 1 e sarà condotto da Paolo Ruffini. Quest’ultimo, nelle scorse settimane, è stato protagonista della cronaca rosa per la fine della storia con Diana Del Bufalo. A tal proposito, intervistato da Di Più TV, ...

La pupa e il Secchione 2020 : Paolo Ruffini dimentica Diana con un’altra? : Paolo Ruffini ritrova l’amore prima de La Pupa e il Secchione 2020 e l’addio a Diana Del Bufalo? Prima di Natale è arrivata la conferma: Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati dopo ben quattro anni di storia d’amore tra alti e bassi. A rivelarlo è stata la stessa attrice in uno sfogo su Instagram, in cui ha lasciato intendere una separazione molto dolorosa. In una intervista a Novella 2000, invece, Paolo Ruffini ...

La pupa e il secchione 2020 - Paolo Ruffini : “Per colpa di uno scherzo…” : La pupa e il secchione e viceversa: Paolo Ruffini prepara l’edizione e racconta un episodio del suo passato Paolo Ruffini ha fatto molto discutere in questi giorni per la fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo. E proprio a tal proposito il popolare conduttore, in un’intervista a Verissimo, ha svelato che il motivo della rottura è dovuto a degli errori commessi da ambo le parti. Intanto sempre Paolo Ruffini, ...