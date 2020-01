Il potente discorso di Michelle Williams ai Golden Globe sui diritti delle donne e la libertà di scelta (Di lunedì 6 gennaio 2020) La scorsa edizione degli Emmy Awards – che si è svolta il 23 settembre-, era stata l’occasione per l’attrice Michelle Williams, per parlare di parità salariale tra uomini e donne. Il suo discorso di ringraziamento aveva fatto il giro del mondo, ricevendo consensi da parte di moltissime persone, non solo donne. Ieri sera – fuso orario americano-, 5 gennaio, in occasione della cerimonia, tenutasi al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, per il conferimento dei Golden Globe – il premio istituito dalla stampa estera per il cinema hollywoodiano – la sempiterna Jen di Dawson’s Creek è tornata alla carica. Dopo aver ritirato il globo d’oro per la serie tv Fosse/Verdon, dedicata alla coppia Bob Fosse- Gwen Verdon, la donna ha riportato l’attenzione di tutti sui diritti delle donne. Michelle invita le donne a scegliere, sempre, a ... Leggi la notizia su open.online

