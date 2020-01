Atalanta Parma 4-0 LIVE: Ilicic cala il poker (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al Gewiss Stadium, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Parma si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Parma 4-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca 8′ Ritmi alti – Subito ritmi alti al Gewiss Stadium 10′ Gol Gomez – Bellissimo gol del Papu che beffa Sepe con un sinistro da fuori area che si infila all’angolino 20′ Tiro di Ilicic – Lo sloveno scocca il destro da fuori area, para facile Sepe. 24′ Intervento di Ilicic – Terzo tiro dello sloveno e terza risposta di Sepe che devia il pallone scagliato dal numero 72 orobico sopra la traversa 30′ Tiro di Hernani – Ci prova il centrocampista gialloblù da punizione, ... Leggi la notizia su calcionews24

