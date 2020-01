Tragico incidente in Alto Adige, auto travolge pedoni: 6 morti e 11 feriti. Arrestato automobilista (Di domenica 5 gennaio 2020) Tragico incidente in Alto Adige, auto travolge pedoni: 6 morti e 11 feriti Sei giovani sono morti e 11 sono rimasti feriti in un Tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Il gruppo di ragazzi è stato centrato da un’automobile intorno alle 1.15, mentre si trovava sul bordo della strada. Dopo aver passato la serata in un locale, verso le 1.15, la comitiva era appena scesa a Lutago da un pullman turistico per raggiungere a piedi l’albergo nel quale alloggiavano i giovani, quando il gruppo è stato centrato dall’automobile. L’auto era guidata da un 28enne della zona che sarebbe risultato positivo all’alcoltest e ora è stato Arrestato. È accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni stradali. I morti sono tutti turisti tedeschi, tra i 20 e i 25 anni d’età. Tra i feriti invece ci sono anche due ... Leggi la notizia su tpi

