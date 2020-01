“Succedeva spesso”. Sara Arfaoui confessa, adesso viene fuori tutto il suo dolore (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Eredità è iniziato solo quattro mesi fa e il suo nome è già sulla bocca di tutti. Sara Arfaoui è una donna dalla bellezza disarmante e stupisce apprendere che ha solo 24 anni. Il suo è un talento raro e non è passato inosservato al pubblico del game show di Rai Uno. Nata e cresciuta a Nizza da genitori tunisini, Sara confessa di non aver avuto un buon rapporto con il suo corpo. Ha inoltre confessato di avere subìto bullismo per via delle sue labbra grandi. Un ritocchino estetico? Sara si è sentita chiedere anche questo, seppur abbia detto più volte di non aver mai fatto ricorso al bisturi nonostante il mondo dello spettacolo spesso lo richieda: “Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come “diversa” e mi bullizzassero” ecco cosa ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

