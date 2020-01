Sergio Mattarella al cimitero per ricordare il fratello Piersanti ucciso dalla mafia (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato al cimitero di Castellammare del Golfo (Trapani) per ricordare il fratello Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti agli occhi della moglie. Con il Presidente della Repubblica, riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, ci sono anche i tre figli, Bernardo Giorgio, Laura e Francesco, oltre ai due figli di Piersanti Mattarella, Bernardo e Maria, quest’ultima segretario generale della Regione siciliana. Una visita, che vede solo la partecipazione della famiglia, che avviene alla vigilia del 40esimo anniversario dell’omicidio.Domani, per ricordare la figura di Piersanti Mattarella, l’Assemblea regionale siciliana terrà alle 11.30 una seduta solenne a Sala d’Ercole alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono previsti gli interventi del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

