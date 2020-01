Lutto per Massimo Giletti: muore il papà Emilio. Aveva 90 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Non è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiNon è l'Arena: Massimo GilettiInizio dell’anno amaro per il conduttore Massimo Giletti, che la mattina del 4 gennaio saluta il padre Emilio, morto nell’ospedale di Novara dove era stato ricoverato il giorno di San Silvestro a seguito di un aneurisma. Aveva 90 anni ed era stato vicino a Massimo nei momenti più delicati della sua vita: «Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro nei momenti difficili della vita e ad avere le spalle larghe. Ho fatto anche il lavoratore stagionale. D’inverno in Rai e d’estate in azienda da papà con la tuta da operaio», raccontava il padrone di casa di Non è l’Arena ... Leggi la notizia su vanityfair

