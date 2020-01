Franco Ciani morto suicida. L'ex marito di Anna Oxa oppresso dai debiti, si è ucciso con un sacchetto di plastica (Di domenica 5 gennaio 2020) Grave lutto per la musica italiana: Franco Ciani, musicista, cantante e produttore ed ex marito della star degli anni ?90 Anna Oxa, è morto suicida in un hotel di Fidenza, in Emilia... Leggi la notizia su leggo

