Conferenza stampa Gattuso: «Inter? Ecco cosa serve. E sul mercato…» (Di domenica 5 gennaio 2020) Conferenza stampa Gattuso, Ecco le parole dell’allenatore del Napoli alla vigilia della partita di domani contro l’Inter di Conte Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico partenopeo: PARTITA – «Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima, una delle più forti a livello fisico. Se facciamo la gara fatta col Sassuolo, saranno guai per noi. Dobbiamo tenere bene il campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo». MIGLIORAMENTI – «Dobbiamo migliorare su come tenere il campo, come soffrire, questa squadra ha ampi margini di miglioramento, solo il lavoro ci porterà a migliorare, ma ci sono partite da giocare e serve l’entusiasmo che sto vedendo». MERCATO – «Rispettiamo questo gruppo di calciatori, di mercato ... Leggi la notizia su calcionews24

