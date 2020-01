Vittorio Sbarbi si schiera con Alessandro Di Battista “L’espulsione di Paragone conferma il dissolvimento dei 5 stelle, i grillini sono ostaggio del Pd” (Di sabato 4 gennaio 2020) I discorsi politici sono concentrati, in questi giorni, sull’espulsione del Senatore Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle. A far scatenare la decisione dei probiviri del Movimento 5 Stelle di espellere dal partito Gianluigi Paragone è stato il suo voto contrario alla manovra di governo. A prendere le difese dell’ormai ex grillino ci ha pensato uno degli esponenti storici del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Secondo Di Battista, Pierluigi Paragone è stato uno delle anime del partito ed è stato uno degli artefici del grande risultato politico raggiunto a marzo del 2018 quando il Movimento ha raggiunto il 33%. Su quanto detto da Alessandro Di Battista è intervenuto anche Vittorio Sgarbi dicendo che: “Di Battista ha ragione l’espulsione di Paragone conferma che il dissolvimento dei 5 Stelle, ormai ostaggio del Pd, è sempre più ... Leggi la notizia su baritalianews

Vittorio Sbarbi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vittorio Sbarbi