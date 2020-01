Video, testo e traduzione di Drive To The Ocean di Michael Stipe, il nuovo singolo per l’ambiente (Di sabato 4 gennaio 2020) Lo aveva promesso ed è stato di parola: Drive To The Ocean di Michael Stipe è arrivato ed è disponibile sul suo sito ufficiale nel giorno in cui l'ex frontman dei REM spegne 60 candeline. La scelta è la stessa del precedente singolo Your Capricious Soul, il primo singolo uscito nel mese di ottobre della carriera solista del cantautore statunitense: acquistando il singolo sarà possibile contribuire alla causa dell'organizzazione no profit Pathway To Paris, mentre con la release precedente i proventi erano destinati agli attivisti di Extinction Rebellion. In entrambi i casi il tema principale è l'ambiente, e il contributo richiesto per l'acquisto del brano è di appena 0,77 centesimi di dollari. Con l'acquisto del brano sarà possibile ottenere un pacchetto che include l'audio originale in AAC Master, la versione ad alta risoluzione, il Video ufficiale e il lyric Video ufficiale, ... Leggi la notizia su optimaitalia

