Terremoto a Sondrio: scossa di magnitudo 2.5 a Campodolcino (Di sabato 4 gennaio 2020) Attimi di preoccupazione in provincia di Sondrio, dove nel pomeriggio del 4 gennaio una scossa di 2.5 gradi della scala Richter è stata registrata a circa 3 chilometri di distanza dal comune montano di Campodolcino. Stando alle rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma aveva una profondità di circa 11 chilometri. Al momento non si segnalano danni o feriti ma la situazione rimane comunque sotto controllo anche in previsione di eventuali nuove scosse. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 2.5 ore 15:24 IT del 04-01-2020 a 3 km W Campodolcino (SO) Prof=11Km #INGV 23717631 https://t.co/c7vSmetOlg — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 4, 2020 Leggi la notizia su notizie

