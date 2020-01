Sardine a Riace: manifestazione nel nome di Mimmo Lucano il 6 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) Con la fine delle festività natalizie ritornano i raduni del popolo delle Sardine, che nella giornata del prossimo 6 gennaio si riunirà nella cittadina di Riace a sostegno dell’ex sindaco del paese Mimmo Lucano. L’annuncio del raduno è arrivato direttamente da Jasmine Cristallo, coordinatrice delle Sardine in Calabria, che ha presentato l’appuntamento ribadendo la vicinanza del movimento a Lucano e al sistema di accoglienza dei migranti da lui ideato nel corso dei suoi anni trascorsi alla guida di Riace. Sardine a Riace per Mimmo Lucano Intervistata dalla rivista MicroMega, Jasmine Cristallo chiarisce come quella delle Sardine sia una battaglia espressamente politica ma non riconducibile ad uno schieramento preciso proprio per la sua natura intrinseca di movimento partito dal basso: “Siamo un movimento eterogeneo, ma occorre iniziare a schierarsi anche su altri ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : Mi raccomando, non mancate! P.s. Sono sempre i soliti, quelli che vorrebbero colonizzare la Calabria portando mezza… - HuffPostItalia : Le Sardine nuotano a Riace: 'Il 6 gennaio saremo accanto a Mimmo Lucano' - LoryLynnTarallo : RT @matteosalvinimi: Mi raccomando, non mancate! P.s. Sono sempre i soliti, quelli che vorrebbero colonizzare la Calabria portando mezza Af… -