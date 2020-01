Oroscopo Branko fine settimana: le previsioni dal 4 al 6 gennaio 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Oroscopo del giorno, Branko: le previsioni di oggi, sabato 4 gennaio 2020, del weekend e dell’Epifania Dal libro “Branko 2020, calendario astrologico”, riveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 4 gennaio, del fine settimana e del giorno della Befana, quindi con informazioni valide anche per domani e dopodomani, per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco. Da ieri si è acceso un fuoco dentro l’Ariete, grazie all’azione di Marte, mentre dal 6 gennaio il Toro, sempre secondo le previsioni astrologiche di Branko del weekend, di domani e di dopodomani, avrà la possibilità di concludere parecchio nel lavoro. Da ieri sono arrivate le prime avvisaglie di ansia e inquietudine per coloro che sono dei Gemelli, mentre il Cancro oggi è reduce da una giornata di cambio di Luna (quella di ieri) a causa del ... Leggi la notizia su lanostratv

