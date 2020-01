Messina: prelievo multiorgano al Policlinico riaccende la speranza in 6 pazienti (Di sabato 4 gennaio 2020) Il nuovo anno è iniziato con un’intensa attività per il Policlinico universitario “G. Martino” di Messina, dove un nuovo prelievo multiorgano ha riacceso la speranza per 6 pazienti, grazie anche all’applicazione di una tecnica innovativa per preservare in particolare il cuore. Il donatore, un uomo di 53 anni residente a Milazzo e ricoverato il giorno di Natale per una patologia cerebrale insidiosa ed inesorabilmente fatale, ha testimoniato con una scelta fortemente voluta e precedentemente manifestata ai familiari il grande valore della solidarietà. La moglie e i figli con orgoglio hanno mostrato un tesserino che il loro congiunto portava sempre con sé, nel quale si dichiarava la volontà di donare i propri organi dopo la morte. Tutto il personale del Reparto di Rianimazione dell’A.O.U. è stato impegnato nella lunga e delicata fase ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

