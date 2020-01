M5s, Flora Frate: «Espulsioni? Alla fine ne rimarrà soltanto uno» (Di sabato 4 gennaio 2020) La deputata del Movimento 5 stelle Flora Frate è tra i parlamentari citati da Gianluigi Paragone per la mancata restituzione di parte dello stipendio derivante dall’attività politica. «Sarò ben lieta di fare la mia parte quando avremo un sistema non più discrezionale». In un’intervista all’Adnkronos, Frate ha criticato la gestione del M5s anche in materia di Espulsioni. «Sento parlare di espulsione, un tema che trovo francamente stucchevole. Credo, piuttosto, che si debba insistere con la critica costruttiva e la ricerca della sintesi. Perché è così che si fa nei partiti delle democrazie occidentali. Ed io continuerò a dare il mio contributo auspicando che Alla fine prevalga il buon senso» «Mi viene in mente la frase di un vecchio film – ha sintetizzato la deputata -. “Ne rimarrà soltanto uno”». Il resto dell’intervista si concentra sul ... Leggi la notizia su open.online

