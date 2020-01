La verifica slitta. Di Maio e Zingaretti fanno due chiacchiere, si va dopo le Regionali (Di sabato 4 gennaio 2020) Chi si aspettava un’accelerazione della verifica di governo rimarrà deluso. Il focus della politica al momento non è certo il confronto nella maggioranza, che chissà quando realmente si farà e certamente sarà condizionata enormemente dal voto in Emilia Romagna e in Calabria del 26 gennaio. L’incontro a sorpresa, sul finire delle feste natalizie, tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - quest’ultimo appena uscito dal Vaticano per l’udienza con Papa Francesco - appare qualcosa di surreale.A cominciare dal luogo in cui si è svolto, a Palazzo Chigi, senza il padrone di casa. Esclusa la presenza al tavolo del premier Giuseppe Conte che in quei 45 minuti di colloquio non si trovava a Palazzo. Il segretario del Pd non è un vicepremier, il capo politico M5s lo è stato, ma ora non lo è più. E a molti sia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

