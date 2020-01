La Calabria di Callipo: no ai partiti in giunta, niente stipendio, appello alle Sardine (Di sabato 4 gennaio 2020) Parte la campagna elettorale di Pippo Callipo alle elezioni regionali in Calabria, fissate per il 26 gennaio. Una partita complicata, a cui l’imprenditore sostenuto dal centrosinistra si prepara con un approccio comunicativo inedito. “Cento domande per Pippo” è la prima iniziativa ufficiale dell’aspirante governatore, un ring aperto senza filtri con la sala del T Hotel di Feroleto Antico, in provincia di Lamezia Terme.“Voglio che la gente, disillusa da troppi anni di cattiva politica, torni ad avere fiducia” afferma Callipo, “dobbiamo liberare i calabresi: ne hanno piene le tasche di essere sudditi dei soliti noti. Questa è l’occasione per il riscatto”.Queste le prime promesse: rinuncerà allo stipendio da governatore, l’indennità sarà “destinata a un fondo per il sociale”. Non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

