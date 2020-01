Guardia di finanza: concorso per 10 tenenti in spe, domande entro il 10 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione Leggi la notizia su firenzepost

