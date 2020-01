Finder YESLY, la smart home made in italy al CES di Las Vegas (Di sabato 4 gennaio 2020) YESLY è il sistema tutto italiano, per rendere ogni casa una smart home, che verrà presentato da Finder al CES 2020, la fiera mondiale dell’elettronica di consumo che si tiene ogni anno a Las Vegas, in Nevada. La casa smart, completamente made in italy, sarà tra le principali protagoniste nella categoria dedicata ai sistemi per la casa intelligente, all’interno della quale Finder sarà l’unica company italiana presente con un proprio stand. Un vero orgoglio per la storica azienda piemontese, nata nel 1954 nella provincia di Torino e oggi leader in Europa nella produzione di relè e di componenti elettromeccanici, per applicazioni civili e industriali. CES di Las Vegas, la fiera planetaria della tecnologia Un evento di portata internazionale, unico nel suo genere, che ogni anno vede la partecipazione di giornalisti, blogger e grandi brand provenienti da tutto il mondo, che quest’anno punta ... Leggi la notizia su urbanpost

