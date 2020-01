Bob, Coppa del Mondo Winterberg 2020: tripletta tedesca nel 4. Titolo europeo a Lochner che beffa Friedrich (Di sabato 4 gennaio 2020) Gara-2 in quel di Winterberg per la Coppa del Mondo di bob a 4. Oggi sul catino teutonico si assegnava anche il Titolo europeo di specialità. Si torna nel Vecchio Continente e i padroni di casa tedeschi tornano a far la voce grossa: è tripletta per i beniamini del pubblico che trionfano grazie ad un Johannes Lochner in gran spolvero in questa prima parte di stagione. Secondo successo stagionale per il 30enne nativo di Berchtesgaden (si era imposto nel 2 a Lake Placid), ma soprattutto spettacolare affermazione grazie ad una magistrale seconda run che gli ha fatto concludere la prova con il tempo di 1:50.54. Beffato il favorito, vincitore di ieri, Francesco Friedrich: il fenomeno tedesco deve arrendersi alla rimonta del connazionale (era infatti primo dopo la discesa iniziale) per soli 2 centesimi. Completa il podio il rientrante Nico Walther, staccato di 22 centesimi. Nella top-5 il ... Leggi la notizia su oasport

