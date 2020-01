Biassono, anziano in bici travolto da un’auto: interviene l’elisoccorso (Di sabato 4 gennaio 2020) Grave incidente stradale attorno a mezzogiorno a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 76 anni è stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici. In un primo momento le sue condizioni erano apparse critiche e sul posto era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso: fortunatamente però non è in pericolo di vita. Leggi la notizia su milano.fanpage

