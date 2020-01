Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024 (Di sabato 4 gennaio 2020) Arek Milik e il Napoli continueranno il percorso insieme, Accordo vicinissimo per il rinnovo Arek Milik e il Napoli avrebbero trovato l’Accordo sul tanto atteso rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli e della nazionale polacca è considerato da Gattuso un punto importante della squadra, l’ostacolo è il rinnovo del suo contratto, l’attaccante attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione e la sua richiesta per il rinnovo è di 4 milioni fino al 2024. Il Napoli in questo momento ne offre 3, alla fine le due parti potrebbero venirsi incontro chiudendo a 3,5 milioni di euro all’anno. Altro aspetto da delineare sarebbe l’introduzione della clausola rescissoria che vorrebbe inserire De Laurentiis ma che trova contrario Milik. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Il Napoli mette nel ... Leggi la notizia su forzazzurri

