Anna Tatangelo esplosiva: curve mozzafiato incantano il web [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ da poco passato il Natale, ma ancora la Befana non è venuta a portare via l’aria di festa. Per questo alcune star come Anna Tatangelo non riescono a rinunciare ad outfit mozzafiato che richiamano lo spirito del Natale. Qualche giorno fa le bella cantante ci aveva stupito con uno scatto casalingo in tuta e calze parigine proprio sotto all’albero di Natale. Questa volta il popolo di Instagram è insorto per la bellezza di uno scatto total white che ricorda la neve e che esalta la sua bellissima figura. Bianca come la neve… La voglia di inverno è tanto, soprattutto quando il freddo regala la bellissima neve sopra la quale sciare o fare bellissimi pupazzi di neve! Per questo motivo gli outfit in bianco o in azzurro sono molto invernali e natalizi. Lo sa benissimo Anna Tatangelo che nel suo ultimo, bollente, scatto pubblicato su Instagram indossa ... Leggi la notizia su velvetgossip

RBeatMusic : Le nostre anime di notte Anna Tatangelo #nowplaying - MarieGrolier : RT @telegnocca: la dea Anna Tatangelo al concertone di fine anno???????????? - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - DOPPIAMENTE FRAGILI -