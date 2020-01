Sky – Koulibaly torna ad allenarsi sul campo: il punto sugli infortunati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Napoli, situazione infortunati: ottimismo per Koulibaly ,torna ad allenarsi sul campo Il Napoli prepara la gara di lunedì 6 gennaio contro l’Inter prima in classifica. Nella rosa azzurra ci sono vari infortunati, ma la notizia positiva è che Kalidou Koulibaly è tornato ad allenarsi sul campo Come riferisce la redazione di Sky, il difensore ha fatto lavoro a parte ma, considerando che finora aveva solamente svolto terapie e palestra, Gattuso può essere un minimo più ottimista. Oltre al difensore, hanno svolto un allenamento personalizzato anche Ghoulam e Mertens. Fabian Ruiz ha invece lavorato in palestra, dato che ieri ha accusato un attacco di febbre. Terapie, infine, per Maksimovic. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Napoli sul potenziale sostituto di Koulibaly in estate! I dettagli Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! ... Leggi la notizia su forzazzurri

