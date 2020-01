Pistole, bambini e pentiti: scattano le denunce per i folli festeggiamenti di Capodanno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il consigliere regionale Francesco Borrelli ha segnalato alle autorità due filmati girati a Napoli e provincia... Leggi la notizia su today

Today_it : Pistole, bambini e pentiti: scattano le denunce per i folli festeggiamenti di Capodanno - Notiziedi_it : Pistole, bambini e pentiti: scattano le denunce per i folli festeggiamenti di Capodanno - NapoliToday : #Cronaca Pistole, bambini e pentiti: scattano le denunce per i folli festeggiamenti di Capodanno… -