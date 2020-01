LIVE Italia-Russia 0-2, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lorenzi/Bolelli-Khachanov/Medvedev 4-6, russi avanti di un set (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottima prima al centro di Lorenzi ed out la risposta di Medvedev. 15-30 Si ferma in rete la risposta di rovescio di Khachanov, sulla buona prima ad uscire di Lorenzi. 0-30 Due rovescio devastanti di Medvedev e poi Khachanov con il dritto pone l’accento. 0-15 Bravissimo Medvedev ad aggredire a rete sulla risposta di Lorenzi, leggendo perfettamente lo scambio. Si riprende, inizia il secondo set con Lorenzi alla battuta. Si ferma in rete la risposta di rovescio di Bolelli e 6-4 per la coppia russa nel primo set dopo 35′ di gioco. 40-15 Ottimo dritto di Khachanov, con il colpo a uscire, approfittando in un movimento errato dei due azzurri. 30-15 Ace centrale di Khachanov e Russia a due punti dalla vittoria del primo set. 15-15 Lorenzi sbaglia il passante di rovescio lungolinea, sulla volée difensiva di Medvedev. 0-15 Ottimo ... Leggi la notizia su oasport

