Incendio in fabbrica di batterie a New Delhi: 14 feriti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un Incendio è divampato in una fabbrica di batterie a New Delhi: secondo le autorità indiane, le fiamme si sono originate in un edificio situata a Peera Garhi. Il rogo ha causato un’esplosione che a sua volta ha determinato il crollo parziale della fabbrica. L’agenzia di stampa indiana “Pti” riporta che un gruppo di vigili del fuoco è rimasto intrappolato sotto le macerie a causa dell’esplosione: almeno 14 i feriti.L'articolo Incendio in fabbrica di batterie a New Delhi: 14 feriti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

